Àrdachadh san iarrtais son taighean sna h-Eileanan Siar

"Bhon a thog iad an glasadh am meadhan an t-samhraidh an uiridh, tha sinn air faicinn gu bheil torr dhaoine a' tighinn air adhart ag iarraidh taighean a cheannach anns na h-eileanan," thuirt an neach-lagha, Magaidh NicAoidh, bhon chompanaidh Anderson MacArthur ann an Steòrnabhagh.