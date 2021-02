Baile òg, Baile eachraidheil agus Cupa Lìg na h-Alba

Tha Bhaile Dhùn Lèibhe air a bhith nan dùbhlan do mhòran air an t-seusansa. Chan eil an sgioba buailteach mòran ùine a thoirt do sgiobaidhean leis a' bhall - stoidhle a tha air an sgioba a' shlaodadh dhan chòigeamh àite anns an lìg. 'S ann ann an meadhan na pàirce a tha cùisean a' tighinn ri chèile do sgioba Dhaibhidh Martindale. 'S ann air Craig Sibbald agus an sgiobair Marvin Bartley a tha uallach gluasadan an sgioba eile a bhriseadh sios agus ruitheam a' gheam atharrachadh.