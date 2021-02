McCann a' gabhail an stiùir aig ICT

Bha cothrom an uairsin aig Inbhir Nis an geama a chur às an t-sealladh is breab-peanais ga thoirt dhaibh is an rèitire den bheachd gun deach am ball a làimhseachadh sa bhocsa, co-dhùnadh a dh'fhàg Alloa rudeigin mì-thoilichte.