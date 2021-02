Iarrtas tilleadh gu seirbheisean adhair

Bha Mgr Hinkles a' bruidhinn goirid an dèidh do cheannardan gnìomhachas an adhair ann an Sasainn iarraidh air Boris Johnson àite a thoirt dhaibhsan nuair a dh'fhoillsicheas e plana an ath-sheachdain 'son an eaconomaidh fhosgladh a-rithist.