Duais 'Sàr-Chultair nam Beann' 'son Dave Morris

Nuair a dh'fhàg e a dhreuchd mar stiùiriche air Ramalairean na h-Alba ann an 2014, thuirt an sgrìobhaiche Cameron McNeish - a tha cuideachd air an aon duais a bhuannachadh - gur e Mgr Morris an rud as fhaisge a th' againn gu Iain Muir anns an là a th' ann.