Dragh mu riochdachadh croitearachd sna h-Eileanan

A bharrachd air ceanglaichean nas fhaisge ri buidhinn na croitearachd ann an Dùn Èideann, thuirt an Comh. MacLeòid cuideachd gum bu chòir do chomataidh croitearachd an ùghdarrais fhèin a bhith a' tighinn cruinn gach turas a tha Comhairle nan Eilean Siar a' coinneachadh.