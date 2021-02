Puingean luachmhor do Chounty

Ceithir mionaidean às dèidh sin 's e White a chruthaich an tadhal a bhuannaich an geama do Chounty. Bhrist e sìos cliathach na pàirce is sguab e am ball dhan bhocsa far an robh Billy MacAoidh a' feitheamh 'son a losgadh seachad air Fulton eadar na puist do dh'Accies.