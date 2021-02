Ceithir cùisean ùra de Chovid-19 anns na h-Eileanan

Iasgairean a' togail dhraghan mu Bhrexit

Bheir riochdairean bho ghnìomhachas an iasgaich is a' mhaoraich fianais do luchd-poileataigs ann an Lunnainn is Dùn Èideann Diardaoin mun trioblaid a tha Brexit a' dèanamh dhaibh.