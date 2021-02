Slàinte bodhaig agus inntinn tro bhliadhna Covid.

Ann am beagan mhionaidean tha draghan an t-saoghail air èirigh far do guailnean Tha a' ghaoth a' slìobadh d'aodann. Tha do chasan, do sgamhain agus do cridhe a' tòiseachadh ri obair nas cruaidhe. Tha fios agad gu bheil thu na do dhùisg. A' buiceil agus a' bocadaich le beothalachd. Agus tha seo uileag an asgaidh.