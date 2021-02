Còig cùisean ùra de Chovid-19 anns na h-Eileanan

Aig an dearbh àm, chaidh an clionaig ann an Ospadal nan Eilean Siar 'son banachdach a' Choròna-bhìorais a ghluasad gu Taigh-òsta a' Chaberfeidh ann an Steòrnabhagh. Fhuair còrr is 250 duine a' bhanachdach an sin Disathairne is tha prògram na banachdaich a' leantainn anns na h-Eileanan an t-seachdain seo.