Trioblaidean uisge Cholla

Tha dragh ann le Covid gu bheil cus dhaoine a' seasamh faisg air a chèile a' feitheamh faighinn chun an tap 's tha comhairle choimhearsnachd an eilein a-nis ag iarraidh fuasgladh ceart far am faigh a h-uile duine ann an Colla uisge glan bho Uisge na h-Alba.