CnES ag iarraidh coinneimh le CMAL

Thuirt am Ball Pàrlamaid Fiona Hyslop gum bi am bàt'-aiseig an Glen Sannox (bàta 801) deiseil airson a dhol a-mach eadar an Giblean agus an t-Òg-mhios 2022 agus bàta 802 eadar an Dùblachd 2022 agus an Gearran 2023.