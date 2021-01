Sruthan Airgid

"Bidh am micro-haidro suidhicht air Allt a' Cham Àird, a tha a' ruith sìos à beanntan Shlèite 's thairis air an rathad bheag a tha a' dol sìos às an Àird agus sìos dhan mhuir," thuirt Polly NicAonghais, a tha an sàs anns a' phròiseact aig Cumhachd Shlèite.