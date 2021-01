Boillsgeadh dòchais ann am Barraigh

Dh'innis am bòrd-slàinte leis gun do chum an triùir a th' ann fa leth bho dhaoine eile cho luath 's a thàinig comharran orra, agus an àireamh de dhaoine a bha faisg orra an ìre mhath ìosal, gu bheil iad dòchasach nach sgap an clustair.