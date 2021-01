Cathraiche ùr aig Caidreachas Croitearachd na h-Alba

'S e Dòmhnall MacFhionghain a bhuineas do dh'Àrnol air taobh siar Leòdhais.

Bha e ron seo os cionn Chroitearan Òga an SCF fad iomadh bliadhna.

Bha Mgr MacFhionghain cuideachd na leas chathraiche air an SCF fhèin san dà bhliadhna mu dheireadh.

"Tha a bhith a' cur cùil ris an Aonadh Eòrpach, a' Mhargaidh Shingilte agus Aonadh nan Cusbainn a' dol a chruthachadh iomadh dùbhlan dhuinn", thuirt Dòmhnall MacFhionghain.

"Tha sgeama ùr shubsadaidhean ga dhealbh a thèid an àite taic Eòrpaich agus feumaidh croitearachd a bhith air a riochdachadh, gu h-àraidh a thaobh taic 'son sgìrean dùthchail.

