Taic-airgid gus meadhan baile Inbhir Nis a leasachadh

Thathas ag amas air an àrd-shràid a dhèanamh nas goireasaiche airson luchd-coiseachd agus luchd-baidhseagail. Chuir iad taic cuideachd ri pròiseact gus beulaibh seann bhùithdean a dhìon air Sràid an Aonaidh, far a bheil leasachadh mòr a' gabhail àite air làraich bùth Arnotts.