Riaghaltas a' coimhead "gu dlùth" ri suidheachadh Bharraigh

Tha na h-Eileanan an Iar an-dràsta ann an Ìre 3 a thaobh riaghailtean a' Choròna-bhìorais, ged a tha ann an da-rìribh bacaidhean aig ìre nas àirde ann am Barraigh fhèin far a bheilear a' moladh do dhaoine gun an taigh fhàgail ach ma tha e deatamach.