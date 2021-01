39 cùisean de Chovid-19 a-nis ann am Barraigh

Thuirt an t-seirbheis gum feum feadhainn a tha an lùib FS-21 is a tha a' siubhail eadar na Stàitean Aonaichte is an Rìoghachd Aonaichte riaghailtean a leantainn a thaobh cuarantain is bacadh air gluasad, is gum feum iad deuchainn a dhèanamh mus fhàg iad na Stàitean agus às dèidh dhaibh na h-Eileanan an Iar a ruighinn.