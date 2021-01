Neach-sgrùdaidh eucoir fiadh-bheatha ùr an Alba

"Bhon Achd Fiadh-Bheatha agus Ainmhidhean, a chuireadh ann an lagh bho choinn ghoirid, tha peanasan airson na h-eucoir fiadh-bheatha as miosa nas cruaidhe, agus tha e a' toirt barrachd ùine do Phoileas Alba cùisean a sgrùdadh."