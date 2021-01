Grantaichean airson ghoireasan aig tuath

Thuirt Cathraiche Comataidh an Eilein Duibh, Inbhir Pheofharain agus Sìophort, an Comh. Gòrdan Adam, gu bheil an stòras seo ag amas air taic a thoirt do ghnìomhachas an togail, agus gur ann gu h-àraidh air companaidhean ionadail a bhithear ag amas airson nam pròiseactan seo.