Sgitheanaich a' call comhairliche?

Deuchainnean aig stèiseanan smàlaidh

Tòisichidh sgeama pìleit ann an sgìre Bhòrd-Slàinte na Gàidhealtachd far an tèid stèiseanan smàlaidh a chleachdadh gus deuchainnean Covid a thoirt do dhaoine ann an coimhearsnachdan air an dùthaich.