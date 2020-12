Neach a bharrachd air a' phàirc dhan Ghàidhlig

Thàinig an dithis le chèile tro shlighe foghlaim na Gàidhlig. Le sin bha cànan, agus na tha cànan a' ciallachadh do mar a bhios coimhearsnachdan gan tuigsinn fhèin, riamh nam puingean air an robh an dithis ghillean mothachail. Às dèidh na sgoile ge-tà, 's e slighe gu saoghal a' bhuill-coise a ghabh an dithis. Thòisich Calum air cluich ann an Alba, mun d' fhuair e an cothrom blasad den spòrs ann an Canada agus ann an Sealan Nuadh fhaighinn cuideachd.