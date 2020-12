Tubaist heileacoptair "do-sheachainte"

Bhàsaich Peadar Clunas, 59, nuair a dh'èirich eathar bheag a bha e a' togail leis an heileacoptair gu h-obann agus chaidh an loidhne leis an robh e ga togail an sàs ann an earbal an itealain, ga toirt a-nuas ann an Loch Scadabhaigh.