Banachdach ga sgaoileadh a-mach anns na h-Eileanan

Ged a thòisich prògram banachdaich ann an Leòdhas an t-seachdain seo chaidh agus anns na Hearadh Dimàirt, bha am bòrd-slàinte air soilleireachadh iarraidh air mar a ghabhadh a' bhanachdach aig Pfizer/BioNTech a ghluasad tro na h-Eileanan gu sàbhailte.