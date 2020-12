Connspaid mun churraicealam anns na h-Eileanan Siar

Ged a bhathas a' moladh do chomhairlichean taic a chur ri poileasaidh na Comhairle - cumail ri RSHP a chleachdadh is le na bhiodh air a theagaisg dheth an urra ri sgoiltean is pàrantan - 's e gluasad bhon Chomhairliche Calum MacIlleathain a fhuair taic bho chomhairlichean 23-4. Bha sin às dèidh deasbaid a bha fada is aig amannan gu math làidir.