Slighe ùr gun chàraichean dhan Aghaidh Mhòir

Thuirt Andaidh MacAnndrais, Manaidsear Dealbhachaidh Pròiseact Dùblachaidh an A9, gun robh an Riaghaltas air gearanan fhaighinn nuair a dh'fhoillsich iad planaichean airson an A9 a dhèanamh dà fhillte nach robh slighe dhen leithid eadar an Aghaidh Mhòr agus Drochaid Chàrr.