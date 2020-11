Seachd bliadhna eile mus tig Càball a' Chuain Sgìth

Tha an ceann-là airson càball dealain eadar na h-Eileanan Siar agus Tìr-Mòr air atharrachadh grunn thursan bho nochd e an toiseach sa bhliadhna 2000 gun robh luchd-leasachaidh a' beachdachadh air tuath-gaoithe mòr a thogail ann an Leòdhas, agus bidh co-dhiù 27 bliadhna air a dhol seachd bhon uairsin mus tig càball.