Cùis-lagha ga cur dheth

Bha còir aig a' chùis tòiseachadh ann an Cùirt an t-Siorraidh ann an Steòrnabhagh Dimàirt, ach bha duiligheadasan ann àiteachan freagarrach a lorg do chuid fianais a thoirt seachad tro cheangal bhideo ri linn bhacaidhean a' Choròna-bhìorais.