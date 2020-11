Còmhraidhean chumhachd gan cumail

"Bu mhath leinn gu math mòr gum faigheadh sinn air an còmhradh a thoirt air adhart gus an gabhadh an ìre chumhachd àrdachadh na h-uimhir, agus gum b' urrainn dhuinn cuideachd coimhead gun cuidicheadh sin le gearradh sìos air an ìre de diesel a thathas a' cosg an-dràsta (san stèisean chumhachd ann an Steòrnabhagh fhad 's tha an càball briste) 's gun fhios de an gannrachadh a tha sin a' dèanamh," thuirt i.