Tùr Chaisteil Inbhir Nis ga dhùnadh

Thuirt a' bhuidheann HighLife na Gàidhealtachd a tha a' ruith an ionaid, gun do thuit an àireamh de luchd-turais gu mòr bho chaidh lockdown ùr a ghairm ann an Sasainn, agus nuair a chaidh comhairle ùr fhoillseachadh an Alba gun a bhith a' siubhal mar phàirt de shiostam ùr nan Còig Ìrean.