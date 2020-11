Rabhadh do luchd-coiseachd is luchd-sreap

Thuirt an Sàirdseant Peter Lorrain-Smith, a bhios ag obair còmhla ri sgiobaidhean-teasairginn, gu bheil iad fhathast gu math tric a' dèanamh cobhair air feadhainn nach do rinn ullachadh idir, is cuid às aonais mhapaichean, toirdsichean is rudan bunaiteach eile.