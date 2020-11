Pàigheadh ChalMac: "Gabhaidh fuasgladh a ruighinn"

Thuirt an RMT gun robh an tabhartas "spìocach", 's thuirt an TSSA gun robh "coltas scrooge" air, 's dh'iarr iad còmhla air CalMac, a tha leis an Stàit, tabhartas nas fheàrr a thoirt air adhart tron bhuidhinn rèiteachaidh Acas.