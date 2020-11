Stòras èiginneach ga stèidheachadh

Dh'fhoillsich Comhairle nan Eilean Siar Diluain gun do stèidhich iad stòras èiginneach a chumas taic ri cathrannasan agus buidhnean coimhearsnachd a th' ann an staing ionmhais an dèidh mar a bhris an càball a tha a' giùlan dealain uaine bho na crainn-ghaoithe aca chun a' Ghriod Nàiseanta.