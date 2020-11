Soirbheachas ann an Serbia

Nuair a thòisich iomairt Lìog nan Dùthchannan aig Alba ann an 2018, le cothrom faighinn gu na Euros an lùib, cha bhiodh fios aig neach air a' phàirc neo far na pàirce mun t-seòrsa saoghal anns an tigeadh an dearbh rathad sin gu crìch.