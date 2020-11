Iomairt airson glasrach a chumail glas

63 oighreachd Ghàidhealach le ceangal ri tràilleachd

Chaidh an treas cuid den fhearann air taobh siar na Gàidhealtachd is anns na h-Eileanan - còrr is millean acaire - a cheannach le beartas a thàinig bho thràilleachd eadar an 18mh Linn agus toiseach na 20mh Linne.