"Cruth-atharrachadh" a dhìth air àiteachas

Atharrachadh aiseig a' cur maill air post Mhuile

Tha mì-thoileachas ann am Muile 's CalMac air aon seòladh aiseig a ghearradh far chlàr-ama a' Gheamhraidh - sin an t-seirbheis eadar Creag an Iubhair agus an t-Òban aig 3:00f gach là.