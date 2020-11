Ionmhas na dhragh do dh'àrd-oifigear ITC

Às dèidh dhaibh soirbheachadh an aghaidh Obar Bhrothaig an t-seachdain seo chaidh, is le cuid de chluicheadairean a bha air an goirteachadh a-nise a' tilleadh dhan bhuidhinn, bidh Inbhir Nis ag amas air rudeigin air choireigin a thoirt às a' gheama ann an Gorgie Disathairne.