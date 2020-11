Còrr is £1m 'son bailtean na Gàidhealtachd

Prothaidean Mowi air tuiteam

Tha a' chompanaidh àrach bhradan, Mowi, ag ràdh gu bheil iad misneachail mun ghnìomhachas, a dh'aindeoin 's gun do thuit am prothaidean as t-Fhoghar gu dàrna leth na h-ìre aig an robh iad aig an aon àm an-uiridh.