Plana airson 34 taighean ùra faisg air Port-adhair Steòrnabhaigh

Thog croitearan Mhealaboist agus Bhràigh na h-Aoighe ceist mu phlanaichean HIAL pìos fearainn an cois a' phuirt-adhair a reic, agus iad ag ràdh nach deach na còirichean laghail riamh a thoirt seachad agus gun robh e fhathast mar phairt de dh'fhearann a' bhaile. Shoirbhich leis na croitearan ann an Cùirt an Fhearainn, ach shoirbhich le HIAL às dèidh sin le tagradh gu Cùirt an t-Seisean ann an Dùn Èideann.