Sgapadh Chovid an Uibhist seachad a rèir NHS nan Eilean Siar

Tha NHS nan Eilean Siar ag ràdh gu bheil iad den bheachd gu bheil an sgapadh de Chovid-19 ann an Uibhist a Deas, Èirisgeidh agus Beinn na Faoghla a-nis seachad leis nach deach cùis ùr a chlàradh ann an 14 là.