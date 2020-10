Eòlaiche foghlaim a' càineadh phlana CnES trì sgoiltean a chur fo aon cheannard

Tha an t-Oll. MacÌomhair ag ràdh gur e an t-eòlas a fhuair e mar cheannard air dà sgoil chliùitich an Alba, Acadamaidh na Cananaich agus Àrd-sgoil Rìoghail Dhùn Èideann, is coireach gu bheil am plana a' dèanamh na h-uidhear de dhragh dha.