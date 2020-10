Coltas gum bi sgìrean aig tuath aig Ìre 1

Thathas ag ràdh ge-tà, gu bheil "dòchas anns an dàta" a thaobh suidheachadh a' bhìorais ann an còig sgìrean comhairle: a' Ghàidhealtachd, na h-Eileanan an Iar, Moireibh, is Sealtainn is Arcaibh.