Rothaireachd fon phrosbaig

Bha am fear-naidheachd Èireannach ainmeil David Walsh a' suidhe ann an rùm nam meadhanan aig an Tour de France. Bha an naoidheamh earrann den Tour air an telebhisean air a' bheulaibh. B'e latha teth, bruthainneach a bh'ann, meadhan an t-samhraidh 1999. Cha robh cus còmhraidh a-measg an luchd-naidheachd, bha iad uile a' coimhead air Lance Armstrong a' dìreadh bruthaichean cas an Col du Gailibier. Bhris an t-Èireannach an t-sàmhchair le gàire, bha Armstrong a' dol cho luath s gum b'fheudar dha na brakes a chleachdadh a'dol timcheall còrnair. Ged a bha a mhòr-chuid air am beò-ghlacadh le sgeulachd fear a bha air leabaidh a bhàis le aillse dìreach bliadhna ron a sin, a' tilleadh gu àirde spòrs, cha robh Walsh ga chreidsinn.