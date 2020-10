Dualchas nan Eilean Siar luachmhor

Tha an liosta air a cur ri chèile le Comann Rìoghail na h-Ealain agus Stòras Dualchais a' Chrannchuir Nàisteanta, agus bidh iad a' coimhead air diofar rudan mar cia mheud togalach a tha air liosta-dìon air sgàth 's gu bheil iad sean agus prìseil, no mar a tha daoine a' dol an sàs gu h-ionadail ann an dualchas na sgìre agus dè seòrsa taic-airgid a tha na diofar ghoireasan a' faighinn.