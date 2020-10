Taic do Spòrs Gàidhlig tro Chovid-19

Dh'iarr Spòrs Gàidhlig gun deidheadh an t-ionmhas a chaidh a thoirt dhaibh le Bòrd na Gàidhlig a chleachdadh ann an dòigh eadar-dhealaichte agus 'se sin gum biodh Spòrs Gàidhlig a' dol a-mach gu diofar bhuidhnean is sgoiltean fa leth, an àite a bhith a' toirt diofar bhuidhnean còmhla.