Gearan nach eil CalMac a' toirt feairt do dh'fheumalachdan luchd-bathair

Bidh an Loch Seaforth a' faighinn a sgrùdaidh bhliadhnail airson cola-deug agus 's e an Isle of Lewis, a chleachd a bhith air an t-slighe eadar Ulapul agus Steòrnabhagh, a bhios air an t-seirbheis fhad 's a tha i air falbh.