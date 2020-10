Ochd cùisean ùra de Chovid-19 air an dearbhadh an sgìre na Gàidhealtachd

Tha am Prìomh Mhinistear a' comhairleachadh do dhaoine tomhas a dhèanamh air cho riatanach 's tha an turas aca ma tha tha iad am beachd a' siubhal a-mach às an sgìre aca fhèin - gu h-àraid a-mach agus a-steach o mheadhan na dùthcha.