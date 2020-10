Ceistean mu mhaoineachadh Bhòrd na Gàidhlig

"'S e an obair againne mar chomataidh, an Riaghaltas a chumail cunntachail, am Bòrd a chumail cunntachail, a bhith a' dèanamh cinnteach a thaobh na chaidh a chur a-mach anns an Achd, a thaobh na thachair on uair sin, 's na tha a' dol a thachairt san àm ri teachd.