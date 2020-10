Covid-19 agus ciùrradh a' toirt buaidh air iomairt EURO 2020 na h-Alba

Ri linn suidheachadh air nach eil smachd aig sgioba ball-coise sam bith anns an Roinn-Eòrpa bidh aig na cluicheadairean a nochdas ann an èididhean dubh-ghorm na h-Alba ri cumail ris an aon rud air a bheil smachd aca; na sgilean aca leis a' bhall. Aig deireadh an latha, 's e sin, seach suidheachadh àraid a tha air iomadh rud atharrachadh dhuinn uile, a dhearbhas cò a bhios am measg nan sgiobaidhean as fheàrr anns an Roinn-Eòrpa.