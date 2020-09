Sgeama-taice CnES

Tha Comhairle nan Eilean Siar a' cur ann an cuimhne dhaoine gu bheil seirbheis-taice shònraichte aca an-dràsta a thaobh Chovid-19.

Faodaidh daoine a tha feumach air cuideachadh tron staing a th' ann fios a chur an ùghdarras leis an fhiosrachadh aca agus mìneachadh air an taic a tha a dhìth orra.